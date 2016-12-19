Wenger'den hakem isyanı: Hayvanat bahçesindeki aslanlar gibi korunuyorlar!

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Manchester City karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrasında hakemlerden şikâyetçi oldu.



Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Manchester City'nin oyunun temposunu düşürdüğünü anlatan Wenger, "Bu durum, akıcı oyunumuzu sergilememizi engelledi. Her şeyin ötesinde, yediğimiz iki gol de ofsayttı. Bu seviyedeki bir maçta yapılan bu hatalar kabul edilemez. Herkesin bildiği gibi, hakemler hayvanat bahçesindeki aslanlar gibi korunuyor.



O yüzden bu kararlarla yaşamaya alışmak zorundayız. Onların korunmasını ve güvende olmasını ben de isterim, ama hem güvenlik hem de doğru kararları tercih ederim. Yine de hakemleri basın toplantısının ana konusu yapmak istemiyorum." dedi.



Arsenal, Manchester City yenilgisiyle birlikte ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alarak dördüncü sıraya gerilemişti.