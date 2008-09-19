Wenger suçluyu buldu!

Şampiyonlar Ligi’ne Dinamo Kiev beraberliğiyle başlayan Arsenal’de menajer Wenger hakeme tepkili: Cantalejo sertliğe göz yumdu, aleyhimize haksız bir penaltı verdi ve uzatmaları eksik oynattı



Fenerbahçe’yle birlikte G Grubu’nda yer alan Arsenal’de Arsene Wenger Kiev deplasmanındaki puan kaybının suçlusunu buldu: Luis Medina Cantalejo.



Wenger, İspanyol hakemin İngilizlerin yeni harika çocuğu Theo Walcott’u korumadığını belirterek “Sol beklerine üç kez kırmızı kart göstermesi gerekirdi” dedi.



Fransız efsane 64. dakikada Dinamo’nun kazandığı ve 1-0 geriye düşmelerine neden olan penaltıyla ilgili de “Çok ağır bir karar. Sagna karara çok şaşırdı çünkü formasından iki elle çekilen ve yere düşen kendisiydi. Bu karşılaşma düş kırıklığı ve ferahlamanın bir karışımıydı” diye konuştu.



Arsene Wenger’in suçlamaları bunlarla da bitmedi. Tecrübeli teknik adama göre oldukça tecrübeli bir hakem olan Cantalejo uzatmaları iki dakika eksik oynatmış: “Üç dakika uzatma vardı ama sadece bir dakika oynandı. Son düdükten sonra hakeme bu durumu sordum cevap vermedi. Sadece ‘yeterli’ dedi.



Her hakemin uzatmalarla ilgili farklı bir hesaplama yöntemi var galiba. Teknik adamların da anladığı bir sistem olsa iyi olur. 88. dakikada gol bulsak bile iki puan kaybettik demem gerekiyor.” Hakemleri sıkı biçimde koruyan UEFA, bu açıklamalar nedeniyle Arsene Wenger’e ceza verebilir.



Ferguson’dan Terry tepkisi



Başı disiplinle belada olması muhtemel bir isim de Manchester United Menajeri Alex Ferguson. Sir Alex, Manchester City maçında kırmızı kart gören Chelsea’li John Terry’nin cezasının kaldırılmasıyla ilgili ağzını tutamadı.



Ferguson, Hakem Kurulu Başkanı Keith Hackett’ın hakemin kararını geri almasında rolü olduğu yönünde bir duyum aldığını belirtirken “United için bunu yapmazdı” dedi. Bu sözler üzerine FA’in Ferguson hakkında soruşturma açma ihtimali doğdu. Cezası kalkan Terry hafta sonunda Manchester United’a karşı forma giyebilecek.