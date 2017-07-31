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Spor

Wenger, Mesut ve Sanchez konusunda umutlu

Arsenal'in yıldızlarının kontratı sezon sonunda bitiyor

31 Temmuz 2017 17:13

Arsenal'in Fransız menajeri Arsene Wenger, sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldızları Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in bu durumuna 'olumlu' tarafından bakıyor. 21 yıldır Arsenal'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, oyuncuların kendilerini göstermek için daha büyük çaba harcayacağı görüşünde.

Eurosport'ta yer alan habere göre; Arsenal Menajeri Arsene Wenger, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kalmasına karşın yıldızları Alexis Sanchez ve Mesut Özil'i hala sözleşme uzatmaya ikna edemedi. Ancak Wenger, birçok kulüp için büyük sorun olabilecek bu duruma iyi tarafından bakıyor.

Wenger'e göre kontratlarının son yılına giren Sanchez ve Mesut, gelecek sezon daha iyi bir kontrat alabilmek için ekstra motivasyonla mücadele edecek. Bu da kısa vadede Arsenal'in hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak.

Wenger, artan transfer fiyatlarının yakın gelecekte oyuncu kontratları üzerinde köklü bir değişime yol açacağını da düşünüyor. Fransız menajer; "Bonservis bedelleri akıl almaz seviyelere ulaştı. Birçok kulüp, oyunculara bu kadar yüksek bir bedel ödemektense kontratlarının sona ermesini beklemeye başladı. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu durumun sıradanlaşacağını ve oyuncuların birçoğunun kontratlarını tamamlayıp serbest kalmayı tercih edeceklerini düşünüyorum. Tüm kulüpler şimdiden bu duruma hazır olmalı" dedi.

Hasta olduğu gerekçesiyle halen ülkesi Şili'den dönmeyen Sanchez hakkındaki soruları da yanıtlayan Wenger; "Sanchez konusunda yapabileceğim bir şey yok. Bir gün hepimiz bu kulüpten ayrılacağız ama Arsenal her zaman varolacak. Şu anda tek söyleyebileceğim Sanchez gelecek sezon da bizimle olacak" diye konuştu.

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