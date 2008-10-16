Wenger kızdırıyor!..



Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, UEFA'yı bir kez daha karşısına aldı. Hakem kararlarında video teknolojisinin kullanılması önerisiyle başkan Michel Platini'yi kızdıran Fransız teknik adam, bu kez de UEFA Kupası'nın kaldırılmasını istedi.





Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Kupası'nda bu yıl, birbirinden güçlü takımlar mücadele edecek. Milan, Valencia, Ajax, Manchester City ve bu takımlardan sadece bazıları...



Kupanın Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kalmasından rahatsız olan UEFA, iki numaralı kupanın adını da gelecek yıldan itibaren Avrupa Ligi olarak değiştirecek. Kupayı yeniden canlandırmak için çalışmalar yürütülürken, Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, bir kez daha tartışmalı bir açıklamayla gündeme geldi.



Wenger, artık kimsenin ilgilenmediğini iddia ettiği UEFA Kupası'nın kaldırılmasını önerdi. Medyanın kupaya ancak çeyrek finalden sonra ilgi gösterdiğini savunan Fransız teknik adam, "İnsanların herşeyin en iyisine sahip olmak istediği modern bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar sadece en iyileri görmek istiyor. Bu yüzden UEFA Kupasını satmak çok zor" ifadelerini kullandı.



Hakem kararlarında video teknolojisinin kullanılması önerisiyle UEFA Başkanı Michel Platini'yi kızdıran Wenger'in, bu açıklamayla şimşekleri yeniden üzerine çekmesine kesin gözle bakılıyor.

