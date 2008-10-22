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Spor

Wenger: İyi oynadık

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise Fenerbahçe karşısında iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

22 Ekim 2008 03:00


Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise Fenerbahçe karşısında iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Wenger, Fenerbahçe'nin, hücum oyuncularıyla tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayarak, ''İyi oynadık, hızlı adamlarımızla sonuca gitmeyi bildik. Fenerbahçe'nin, sahasında başarılı olduğunu biliyorduk. İlk golü atmamız, maçın bu denli açık seyretmesine neden oldu. Sahada çok sayıda genç oyuncumuz vardı. Takımın yaş ortalaması 22 olmasına karşın böyle bir sonuca ulaşmak beni gururlandırıyor'' dedi.

Wenger, ''Gruptan çıktığınıza inanıyor musunuz?'' biçimindeki soruyu, ''Hayır. Bir zafere daha ihtiyacımız var. Ondan sonra inanabiliriz'' diye yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister misiniz?'' sorusu üzerine Wenger, ''Çok iyi bir teknik adama sahipler, yalnızca ona biraz zaman tanımaları gerekiyor. Ben, 2011 yılına dek Arsenal'deyim'' diye konuştu.

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