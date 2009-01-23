Wembley onay bekliyor



UEFA, önümüzdeki hafta, 2011 Şampiyonlar Ligi finaline evsahipliği yapmaya aday stadları açıklayacak.





Önümüzdeki cuma günü UEFA icra kurulu toplantısından sonra açıklanacak olan aday stadlar listesinde, İngiltere'nin 800 milyon Pounda yenilediği, 90 bin kapasiteli Wembley Stadı adının onaylanmasını bekliyor.



Wembley'in daha önce 5 kez Şampiyonlar Ligi finaline evsahipliği yapması, şansını azaltan bir etken olarak görülüyor. Eğer Wembley, 2011 için aday stadlar listesine girer ve de evsahipliği yapma hakkını kazanırsa, bu finale 6.kez evsahipliği yaparak, çok önemli bir rekora imza atmış olacak.



Wembley'in evsahipliği yaptığı finaller şöyle:



1962-1963 AC Milan - SL Benfica: 2-1

1967-1968 Manchester United - SL Benfica: 4-1

1970-1971 AFC Ajax - Panathinaikos FC: 2-0

1977-1978 Liverpool - Club Brugge KV: 1-0

1991-1992 FC Barcelona - Sampdoria UC: 1-0



İngilizlerin gözbebeği Wembley'in en büyük rakipleri arasında, Bayern Münih'in 66 bin kapasiteli Allianz Arena stadı yer alıyor. Diğer adaylar ise şöyle:



Romanya Ulusal Stadı – Bükreş

Lansdowne Road – Dublin

Emirates Stadı – Londra



2009 Şampiyonlar Ligi finaline, AS Roma'nın Olimpiyat Stadı, 2010 Şampiyonlar Ligi finaline ise Real Madrid'in Santiago Barnabeu stadı evsahipliği yapacak.



UEFA, 2011'in evsahibi stadını 24-25 Mart'ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek olan UEFA kongresinde açıklayacak

