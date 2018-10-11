T24 LogoT24 Logo
Dünya

Weinstein hakkında mahkeme kararını verdi

Üç kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Harvey Weinstein hakkındaki suçlamalardan biri düşürüldü

11 Ekim 2018 23:01

ABD'de, üç kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Harvey Weinstein'a karşı yöneltilen suçlamalardan biri düşürüldü.

ABD'li yapımcı Weinstein, New York Manhattan Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın  bugünkü duruşmasında hakim karşısına çıktı. 

Hakim James Burke, Weinstein hakkında 3 suçlamadan biri olan Lucia Evans ile ilgili suçlamanın düşürülmesine hükmetti.

Weinstein'ın avukatı Benjamin Brafman, Evans'ın yaşananlar hakkında jüriye yalan söylediğine inandığını belirtti.

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağındaki Amerikalı  yapımcı Weinstein, temmuz ayında üçüncü cinsel saldırı suçlamasıyla çıkarıldığı  mahkemede hakkındaki son suçlamaları reddederek ikinci kez kefaletle serbest  bırakılmıştı.

Ünlü yapımcı, daha önce kendisine yöneltilen iki suçlamadan tutuksuz  yargılanmak için de 1 milyon dolar kefalet ödemişti.

Weinstein, Kevin Spacey gibi Hollywood ünlülerinin adının geçtiği  taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü  aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı  karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden  çıkarılmış ve yapımcının, Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.
 

ETİKETLER

Harvey Weinsteincinsel tacizsuçlamacinsel saldırıcinsel istismar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24