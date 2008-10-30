WEF: ‘Türkiye krizden güçlenmiş olarak çıkabilir’

Tüm dünyayı saran küresel krizin başlangıcından bu yana yapılan ilk bölgesel buluşma olan Dünya Ekonomik Forumu toplantısı 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılırken, WEF Avrupa ve Orta Asya Toplantısı kapsamında, foruma ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.



Schwab, toplantıda, krizlerle mücadelede sadece hükümetler, uluslararası kurumlar, merkez bankaları arasında değil, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında da işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu nedenle böyle bir platform oluşturduklarını kaydetti.



Toplantıda 500'den fazla katılımcı bulunmasının, bölgeye duyulan ilginin işareti olduğunu ifade eden Schwab, toplantıda kamu sektöründen 72 katılımcı, 2 düzine kadar farklı bölgeden bakan ve hükümet temsilcisi bulunduğunu söyledi.



Schwab, önümüzdeki iki gündeki oturumların yaklaşık yarısının ekonomik ve finansal konularla ilgili olacağını, diğerlerinin ise siyasi konuları ele alarak, daha uzun vadeye ilişkin zorlukları ele alacağını dile getirdi.



Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Schwab, şu anda hala krizin sebeplerini analiz etmeye ve kısa vadeli etkilerini azaltmaya çalışılan bir dönemde bulunulduğunu belirterek, ayrıca kriz sonrası dünyanın şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.



Schwab, Davos'ta önümüzdeki sene düzenlenecek toplantıya çok kilit isimlerin katılacağını ve orada daha uzun vadeli olarak neler yapılması gerektiğinin tartışılacağını ifade ederek, bu toplantıda ise hala biraz durumu anlama aşamasında bulunulduğunu aktardı.



Toplantıda vermek istedikleri mesaja ilişkin bir soru üzerine Schwab, şöyle konuştu:



"Bence önemli olan, bir krizi herşeyin sonu olarak görmemek lazım. Bir kriz, bir fırsattır ve bu fırsatı kullanmalıyız. Bu fırsatı kullanarak daha sağlam, daha sürdürülebilir koşulların olduğu bir ekonomi dünyası yaratmak için kullanmalıyız. Bence elimizde gerekli yeterlilikler var. Özellikle bu bölge ve Türkiye'nin bu krizden daha güçlenmiş olarak çıkma olasılığı yüksek. Biz bunu yapabiliriz ruhunun hakim olmasını istiyorum ve önümüzdeki 48 saatte olumlu bir havanın hakim olacağını düşünüyorum."



BNP Paribas Group Başkanı Başdanışmanı Jean Lemierre ise bu toplantının zamanlamasının çok doğru olduğunu belirterek, Türkiye'de gerçekleşmesinin de ayrıca önem taşıdığını ifade etti.



Lemierre, "Yatırımcı ve liderler olup bitenlerle ilgili endişeler taşıyorlar. Ama bu, yine de ekonominin olumlu taraflarını görmek için önemli bir fırsat sağlıyor. Herkes bu bölgenin çok önemli olduğunu ve gelecekte önemli rol oynayacağını kabul ediyor. Bölge derken Orta Asya, Türkiye, Kafkasya, Ukrayna, Rusya ve Orta Doğu'dan oluşan bölgeyi kastediyorum" diye konuştu.

