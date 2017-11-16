Weber: Türkiye'ye mali kesintileri onaylayın

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) Başkanı Manfred Weber, AB maliye bakanlarına Türkiye’ye yapılması öngörülen mali yardımlardan 80 milyon euro kesilmesini öngören Avrupa Parlamentosu kararını onaylamaları çağrısında bulundu.

Weber, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte "Türkiye’deki olumsuz gelişmelere Avrupa'nın mali bir tepki de vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye’de hükümetin hukuk devletini adım adım ortadan kaldırmaya çalıştığını ve basın özgürlüğünü ciddi bir biçimde kısıtladığını kaydeden Weber "Biz de hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ekim ayı sonunda yapılan bütçe görüşmelerinde AB’ye katılım öncesi mali yardımlar kapsamında politik reformları desteklemek için Türkiye’ye ayrılan 217 milyon euro değerindeki yardımdan 80 milyon euro kesilmesi konusunda uzlaşılmıştı.

AB'nin Türkiye'ye yaklaşık 4,5 milyarlık taahhüdü

Buna göre Ankara'dan ilk etapta 50 milyon euro kesilmesi, eğer AB'nin en önemli eleştiri konusu olan hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alalarında bir ilerleme sağlanmazsa 30 milyon euro daha kesilemesi öngörülüyor.

AP'nin bu kararının hayata geçirilmesi için kasım ayı sonunda toplanacak olan AB maliye bakanları tarafından onaylanması gerekiyor.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki fonlar, üyelik adayı ülkelerin AB standartlarına ulaşması amacıyla kullanılıyor. AB'nin Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon euroluk taahhüdü bulunuyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kasım ayı başında yaptığı açıklamada AB’nin Türkiye’ye taahhüt ettiği mali yardım miktarını azaltmayacağını, ancak bu fonların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını açıklamıştı.

KNA/BD/HS

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