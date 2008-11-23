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Spor

Webber ucuz atlattı

Formula 1 takımlarından Red Bull'un Avustralyalı sürücüsü Mark Webber, Tazmanya'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ayağı kırı

23 Kasım 2008 02:00


Formula 1 takımlarından Red Bull'un Avustralyalı sürücüsü Mark Webber, Tazmanya'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ayağı kırılan Webber'in hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Formula 1'de, mart ayında başlayacak 2009 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Red Bull takımı, Mark Webber'den gelen haberle sarsıldı.

Tazmanya'da düzenlediği çoklu spor yarışının bisiklet etabında bir araçla çarpışan Webber'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak bacağının kırıldığı açıklandı.

Webber'in bacağına ilk müdahalenin başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, 32 yaşındaki pilotun sağlığına kavuşmasının en az 6 hafta süreceğini belirtti.

Dağ bisikleti, kayak ve trekking etaplarından oluşan Mark Webber Pure Tasmania Challenge müsabakaları sırasında gerçekleşen kazada suçlu tarafın kim olduğuysa belirsizliğini koruyor.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, kazanın, görüş mesafesinin düşük olduğu, rüzgarlı ve dar bir yolda meydana geldiği ve şu an için kesin bir ifadede bulunmanın doğru olmadığı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezonu pilotlar klasmanında 11. sırada tamamlayan Webber'in geçirdiği kaza, takımı Red Bull için de büyük bir talihsizlik anlamına geliyor. Sezon hazırlıklarına başlayan takımın çalışmaları, kazanın ardından önemli bir darbe aldı. Zira Webber'in, 1.5 ay sürmesi planlanan rehabilitasyon sürecinden önce direksiyon başına geçmesi mümkün gözükmüyor.

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