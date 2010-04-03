Webber Malezya'da ilk sırada

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Yağmurun hızını bir yükseltip bir alçalttığı Malezya'da Red Bull yine damgasını vurdu. Birinci sıralama turundaki düzensiz yağmurlar yüzünden Ferrari pilotları Lotus'ların arkasında 19. ve 21. olabildiler. Aynı şekilde Mclaren-Mercedes pilotları da ikinci turda piste çıkamadılar ve yarınki büyük yarışta Button 17'inci, Hamilton 20'inci olarak yarışa başlayacaklar. Mclaren ve Ferrari pilotlarından boşalan üst sıralara daha zayıf araçlar oturdu.Rosberg, F1 kariyerindeki en iyi sıralama derecesini yaparak ikinciliğe, Kobayashi ise dokuzunculuğa oturdu. Sıralamanını sürpriz markaları Williams ve Force India oldu. Force India'dan Sutil dördüncü, Liuzzi onuncu oldu; Williams pilotları üçüncü ve dördüncü çizgide kendilerine yer buldular.Yarın yağmur altında koşulacak Malezya Grand Prix'i; arkadaki güçlü araçların üste çıkması ve ilk iki çizgidekilerin birincilik için yarışmasıyla çok keyifli olacak.Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)