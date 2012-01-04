-Weafer: ''Hackerlar 2012'de yeni usuller deneyecek'' TORONTO (A.A) - 04.01.2012 - Akıl almaz saldırı teknikleri ile teknoloji dünyasının korkulu rüyası olan hackerların, 2012'de alışılmışın dışında usuller deneyecekleri açıklandı. Teknoloji devi İntel'in anti-virüs yazılımları konusundaki yan kuruluşu McAfee Lab'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Weafer, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, siber saldırılar konusunda 2011'de gözlemlenen tehdit ve tehlikelerin aynen devam ettiğini belirterek, hackerların yeni hedef noktalarını afişe etti. Hackerların 2012'de 5 ana noktada saldırı yapmalarını beklediklerini ifade eden Weafer, bunları şöyle sıraladı: ''Mobil üniteler üzerinden yapılan bankacılık işlemleri ilk saldırı noktası. Akıllı telefonlar, tablet ya da dizüstü bilgisayarlarla online bankacılık işlemi yapanların daha işlemlerini bitirmeden, hackerların kurbanı olması muhtemel. İkinci sırada embedded system denilen, büyük sitemlerin içine gömülü spesifik kontrol foksiyonları bulunan cihazlar var. Araçlardaki GPS sistemleri, bilgisayar kontrollü tıbbi cihazlar, bir servisi birden fazla cihaza dağıtan kablosuz üniteler, dijital kameralar ve hatta yazıcılar, hackerların bilgi çalabilecekleri yeni alanları.'' Hackerların olası bir diğer saldırı hedefinin ise elektrik, su, petrol ve gaz ünitelerinin kontrol ve denetiminin sağlandığı scada sistemleri olduğunu aktaran Weafer, internet ortamında bir hizmeti almak isteyenlerin kabul etmek zorunda kaldıkları legal spamlarin de son dönemin önemli tehditleri arasında yer aldığına dikkati çekti. McAfee Lab'in Başkan Yardımcısı Weafer, ''Anonymous'' adlı hacker grubunun da 2012'nin tehdit unsurları arasında yer aldığını aktararak, başta devlet, politikacılar ve iş dünyasının önde gelen isimlerine ait siber sistemlerin hedef alanında olduğunu sözlerine ekledi.