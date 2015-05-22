Wayne Rooney'nin oğlundan Galatasaray sürprizi

Manchester United'ın yıldızı Wayne Rooney'nin oğlu Kai, Galatasaray formasıyla görüntülendi.

Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney, küçük oğlu Klay'in ikinci doğum günü için Manchester'daki Gusto restoranda görüntülendi.

Ancak objektifler büyük oğul Kai'ye odaklandı. Kai'nin yemeğe Galatasaray formasıyla gelmesi Ada medyasında da geniş yer buldu.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, Kai'nin tıpkı babası gibi futbol delisi olduğu, sempati duyduğu takımların formasını severek giydiği belirtildi. Kai okulda hafta iki gün futbol oynayarak Rooney'nin izinden gidiyor.

Kai hafta sonu oynanan lig maçına Manchester formasıyla giderken taraftarların büyük alkışını almıştı.