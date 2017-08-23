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Spor

Wayne Rooney'den 'erken veda'

Rooney, İngiltere formasıyla çıktığı 119 maçta 53 gol kaydetmişti

23 Ağustos 2017 18:40

İngiltere Milli Takımı futbolcularından 31 yaşındaki Wayne Rooney, milli takımı bıraktığını açıkladı. 

Yaz transfer döneminde Manchester United'dan, yıldızının parladığı Everton'a geri dönen golcü futbolcu, milli takım ayrılığını, "Gerçekten çok zor bir karardı. Ailemle, menajerlerimle ve yakınlarımla tartışıp bu kararı verdim. İngiltere için oynamak her zaman çok özeldi. Oyuncu veya kaptan, her seçilişim bir ayrıcalıktı. Bana yardımı dokunmuş herkese çok teşekkür ediyorum. şimdi çekilme zamanı" açıklamasıyla duyurdu.

FIFA 2018 Dünya Kupası öncesi kadroda olup olmayacağı tartışmalara konu olan 31 yaşındaki golcü bu kararıyla tartışmalara nokta koydu.

İngiltere Milli Takımı'nın 10 numarası olan ve bu formayla 119 maça çıkan Rooney, 119 maçta 53 gol kaydetmişti.

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