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Spor

Wayne Rooney 'yuvaya' döndü!

31 yaşındaki yıldız futbolcu, Everton taraftarının gönlünü kazanmaya çalışacak

10 Temmuz 2017 15:27

Futbola İngiltere'de Everton altyapısında başlayıp 2004-05 sezonunda Manchester United'a transfer olan Wayne Rooney, futbola başladığı kulüp olan Everton'a geri döndü. Manchester United'a rekor bedelle transferi 'olaylı' olan futbolcu, eski kulübüne geri dönerek taraftarın gönlünü kazanmaya çalışacak. 

Everton taraftarı olduğunu hiçbir zaman saklamayan 31 yaşındaki İngiliz futbolcu, transferi sonrasında, "Ailem ve ben Everton'lıyız. 13 yıldır evde çocuklarımla Everton pijamaları giyiyoruz" dedi.

Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla 559 maça çıkan yıldız futbolcu, 253 gol ve 145 asiste imza attı. Agresifliği ile bilinen Rooney, Manchester United forması altında iki sarı karttan 2 kez, direkt olarak 1 kez olmak üzere 3 kırmızı kart gördü. 

 

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