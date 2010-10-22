-WAYNE ROONEY YUVADA KALDI LONDRA (A.A) - 22.10.2010 - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcusu Wayne Rooney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde takımdan ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen 24 yaşındaki futbolcuyla 2015 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Manchester United Menajeri Alex Ferguson, birkaç gün önce Wayne Rooney'nin takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Takımdan ayrılmak istediğini doğrulayan Rooney ise Manchester United yıldız futbolcular transfer ederek kadrosunu güçlendirmediği için sözleşme yenilemeyi reddettiğini bildirmişti. Ferguson, İngiliz futbolcunun takımda kalmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtirken, Rooney de İskoç teknik adam ve kulüp sahipleriyle konuştuğunu, kendisini kulüpte kalmaya ikna ettiklerini kaydetti.