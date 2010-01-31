'Wayne Rooney satılık değil'

T24 -

Benzema için yapılan teklif reddedildi

'Old Trafford satılmayacak'

BBC'ye konuşan Manchester United'ın Başkanı David Gill, yıldız oyuncuları Wayne Rooney'nin "teklif edilen fiyat ne olursa olsun" satılık olmadığını söyledi.Gill, Menajer Alex Ferguson'ın kabul etmemesine rağmen, takımda kalmasını istedikleri bir oyuncu için herhangi bir teklifi kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.Gill, Kendilerinin de transfer etmek istedikleri ancak şu an Real Madrid'de forma giyen Fransız Yıldız Karim Benzema için Lyon'a yaptıkları 35 milyon Euro'luk tekliflerinin de reddedildiğini açıkladı.Benzema'nın 40 milyon Euro'dan fazla, rekor bir ücretle Real Madrid'e transfer olduğunu söyleyen Gill, Ferguson'ın Benzema'nın transfer ücretinin çok fazla olduğunu söylediğini de vurguladı.Rooney'in adı yakın dönemde Avrupa'nın gözde kulüpleri Barcelona ve Real Madrid ile transfer haberlerinde anılmış, Rooney'in eski takım arkadaşı Christiano Ronaldo, takımı Real Madrid'e Rooney'le birlikte oynamak istediğini söylemişti.Başkan Gill, kulübün sahibi olan ABD'li Glazer ailesinin Old Trafford'u veya kulübün sahip olduğu Carrington antreman sahasını satacakları yönündeki haberlerin yarattığı endişeyi de ortadan kaldırarak, bu tip bir satışın olmayacağı yönünde Glazerlar tarafından tamamen ikna edildiğini de sözlerine ekledi.