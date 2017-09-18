T24 LogoT24 Logo
Spor

Wayne Rooney hakim karşısına çıktı

İngiliz futbolcuya iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA Alkollü araç kullandığı için bugün mahkemeye çıkan Wayne Rooney'in cezası açıklandı

18 Eylül 2017 16:19

İngiliz futbolcuya iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA

Alkollü araç kullandığı için bugün mahkemeye çıkan Wayne Rooney\'in cezası açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton\'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney\'e iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.
İngiliz basınındaki yer alan habere göre Rooney, kararın açıklanmasının ardından, \"Aileme, Everton\'lı yöneticilerime ve başkanımıza  üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kariyerim boyunca beni takip eden ve destekleyen tüm taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Tabii ki mahkemenin cezasını da kabul ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HEBEPÇİDHA AlkollüWayne RooneyPremier LigEvertonRooneyKariyerimTabii

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24