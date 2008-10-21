T24 LogoT24 Logo
Spor

Wawrinka şaşırttı!..

İsviçreli Stanislas Wawrinka, Alman Benjamin Becker'e 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya erken havlu attı.

21 Ekim 2008 03:00


İsviçre'nin Basel Kentinde devam eden Davidoff Swiss Indoors Tenis Turnuvası 1. tur mücadelesinde turnuvanın 5 numaralı raketi İsviçreli Stanislas Wawrinka, Alman Benjamin Becker'e 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya erken havlu attı.

Kendi evinde düzenlenen turnuvada ilk sete iyi başlayan Wawrinka, ikinci ve üçüncü seti tie-break sonucu kaybederek, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Davidoff Swiss Indoors 1. tur sonuçları:

Benjamin Becker - Stanislas Wawrinka (5), 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-5)
Igor Andreev (6) - Jurgen Melzer, 7-6 (7-5), 7-5
Mardy Fish (8) - Agustin Calleri, 7-6 (7-5), 6-2
Feliciano Lopez - Marco Chiudinelli, 7-6 (7-5), 7-6 (9-7

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24