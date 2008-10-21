Wawrinka şaşırttı!..

İsviçre'nin Basel Kentinde devam eden Davidoff Swiss Indoors Tenis Turnuvası 1. tur mücadelesinde turnuvanın 5 numaralı raketi İsviçreli Stanislas Wawrinka, Alman Benjamin Becker'e 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya erken havlu attı.
Kendi evinde düzenlenen turnuvada ilk sete iyi başlayan Wawrinka, ikinci ve üçüncü seti tie-break sonucu kaybederek, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Davidoff Swiss Indoors 1. tur sonuçları:
Benjamin Becker - Stanislas Wawrinka (5), 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-5)
Igor Andreev (6) - Jurgen Melzer, 7-6 (7-5), 7-5
Mardy Fish (8) - Agustin Calleri, 7-6 (7-5), 6-2
Feliciano Lopez - Marco Chiudinelli, 7-6 (7-5), 7-6 (9-7