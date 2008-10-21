Wawrinka şaşırttı!..



İsviçre'nin Basel Kentinde devam eden Davidoff Swiss Indoors Tenis Turnuvası 1. tur mücadelesinde turnuvanın 5 numaralı raketi İsviçreli Stanislas Wawrinka, Alman Benjamin Becker'e 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya erken havlu attı.



Kendi evinde düzenlenen turnuvada ilk sete iyi başlayan Wawrinka, ikinci ve üçüncü seti tie-break sonucu kaybederek, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.



Davidoff Swiss Indoors 1. tur sonuçları:



Benjamin Becker - Stanislas Wawrinka (5), 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-5)

Igor Andreev (6) - Jurgen Melzer, 7-6 (7-5), 7-5

Mardy Fish (8) - Agustin Calleri, 7-6 (7-5), 6-2

Feliciano Lopez - Marco Chiudinelli, 7-6 (7-5), 7-6 (9-7

