Watson yalanladı

Oklahoma City Thunder'ın ilk 5 oyun kurucusu Earl Watson, NBA basınında çıkan ''Takasını istedi'' haberlerini yalanladı.





Her gün dedikodu haberi üretmesi ile ünlü olan New York Daily News, Earl Watson'ın kulüpteki rolünden rahatsız olduğunu haber yapmıştı.



Watson, genç genel menajer Sam Presti ile görüşüp takasını istediği yönündeki söylentileri de kesin bir dille yalanlamayı ihmal etmedi.



29 yaşında ve 1.85 boyundaki UCLA Koleji çıkışlı guard, bu sezon oynadığı 6 karşılaşmanın tamamında ilk 5 çıktı. Earl Watson, 2008/09 sezonunda 8.2 sayı-5.0 asist, 4.0 ribaund, 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.



Earl Watson, Oklahoma City'de ilk 5 çıkmasına rağmen sadece 28.5 dakika ortalama süre alıyor.