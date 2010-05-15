Watson, dünya turunu tamamladı

T24-

Watson, 10 metrelik pembe teknesiyle 18 Ekim 2009'da yola çıktığı Sydney Limanı'na, 210 gün sonra dönüşünde binlerce kişinin coşkulu alkışlarıyla karşılandı.



Sydney'de okyanusa bakan, kentin simgesi büyük opera binasına teknesini demirleyecek olan Watson, burada kendisinin bu seyahate çıkmasına izin veren ailesi tarafından karşılanacak.



Bu arada, Watson'ı karşılayanlar arasında 1999 yılında 18 yaşındayken dünya turunu tamamlayarak "dünyayı tek başına dolaşan en genç insan" rekorunu elde eden Avustralyalı Jesse Martin de yer alıyor.



Martin'in seyahati boyunca Watson ile hep temasta olduğu belirtiliyor.



Tek başına bu yaşta dünya turu seyahatine çıkması tepkilere neden olanWatson'ın, 12 metreyi bulan dalgalarla mücadele ettiği, 17 yaşına girmesine üç gün kala tamamladığı bu seyahati tarihe geçecek.



Ancak, Dünya Hızlı DenizYolculuğu Rekoru Konseyi'nin, "en genç" kategorisini kaldırması nedeniyle Watson'ın başarısının, resmi olarak dünya rekoru kabul edilmesi beklenmiyor.

Watson'un genç yaşıyla birlikte izlediği, rota da eleştirilere neden olmuştu.

Dünya Hızlı Deniz Yolculuğu Rekoru Konseyi'nden bazıları Watson'ın yolculuğunda, ekvatorun kuzeyine doğru yeterince ilerlemediği eleştirisinde bulunmuş, Watson'ın yönetici ekibi ise bu iddiaları reddederek, genç kızın zaten yolculuğunun resmen tanımayacak olan konseyin kurallarına uyma zorunluluğunun bulunmadığını ifade etmişti.



Watson, Sydney'den başladığı dünya turunda Büyük Okyanus'un güneyinden kuzeydoğu yönünde yola çıktı, ekvatoru aşıp Güney Amerika'nın ucundaki Horn Burnu'nun güneyine geçti, Atlas Okyanusu'ndan Güney Afrika'yı aşıp, Hint Okyanusu'na ve Avustralya'nın güneyine ulaştı