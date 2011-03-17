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''WATERGATE'' SAVCISINDAN ÇOLAKKADI'YA ZİYARET İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 16:43

-''WATERGATE'' SAVCISINDAN ÇOLAKKADI'YA ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Amerika'da ''Watergate Skandalı'' olarak bilinen olayı soruşturan savcılardan Philip Heymann, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'yı ziyaret etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine Prof. Dr. Feridun Yenisey ile gelen Heymann, burada savcı ve hakimlerin giriş çıkış yaptığı protokol kapısından girerek, Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'nın adliyedeki makamına çıktı. Heymann'ın, Çolakkadı'ya nezaket ziyaretinde bulunduğu öğrenildi. Bu arada, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün de Bahçeşehir Üniversitesinde savcı Heymann ile yemek yediği, daha sonra adliyeye döndüğü öğrenildi.

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