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BBC Türkçe

Washington'daki kavga: Kongre'de Türkiye kınandı, Ankara tepki gösterdi

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan kavgayla ilgili Türkiye'yi kınayan tasarıyı kabul etti. Türk Dışişleri ise tasarıya tepki gösterdi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan kavgayla ilgili Türkiye'yi kınayan tasarıyı kabul etti.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise yaşananlardan ABD makamlarının sorumlu olduğunu belirterek "Söz konusu tasarıyı reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, 17 Mayıs tarihinde Türk Büyükelçilik Konutu önünde Erdoğan'ı protesto etmek isteyen grupla, onu karşılamaya gelenlerin arasındaki gerginlik kavgaya dönüşmüştü.

Protestoculara Erdoğan'ın korumaları da müdahale etmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Büyükelçisi'ne protesto ABD'de, Türk Büyükelçiliği önündeki kavgaya tepkiler Washington Büyükelçiliği konutu önünde kavga

Olay ardından yetkililer olayın soruşturulduğunu açıklarken ABD'li siyasetçilerdense Türkiye'ye tepkiler geldi.

Türkiye ise olaydan yeterli güvenlik önlemlerini almayan ABD makamlarını sorumlu tuttu.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu ise bugünkü oturumunda bu olayla ilgili bir tasarıyı da görüştü.

Tasarıda, 'Washington'da barışçıl göstericilere uygulanan şiddetin kınandığı, sorumluların yargılanması gerektiği ve gelecekte bu tür olaylar olmaması için önlemlerin alınması gerekiği' belirtildi.

Kınama tasarısını kabul eden Komisyon'un hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyeleri yaptıkları konuşmalarda, yaşananlardan dolayı Türk hükümetini eleştirdi.

Tasarı komitede kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin hem olayı kınaması hem de özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Tasarı, Haziran ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Komite'nin gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını oyladığı belirtildi.

Açıklamada Konut önünde sıkı güvenlik tedbirleri alınmadığı belirtildi:

"ABD makamlarının ziyaretin diğer aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır.

"Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı yapılmamıştır.

"Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek isteyen bir grup, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti sonrasında geçeceği Washington Büyükelçiliği Konutu'nun karşısındaki alanda toplandı.

Erdoğan karşıtı sloganlar atan grup, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep eden dövizler ve Rojava bayrağı taşıdı.

Konsolosluk önünde de Erdoğan'ı karşılamak için ellerinde Türk bayrağı bulunan başka bir grup toplandı.

Arada polisin olmasına rağmen iki grup arasında çıkan ilk kavgada, ikinci gruptan bir kişi yaralandı.

Gerginliğin sürmesi üzerine ikinci grupta bulunanlar ve Türk korumalar, göstericilerin bulunduğu alana geçti ve burada ikinci kavga yaşandı.

Olay sırasında çekilen görüntüler, korumaların bazı göstericileri, polisin engelleme çabalarına rağmen toplu olarak tekmelediği ve yumrukladığını gösteriyor.

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