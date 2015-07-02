Washington'daki askeri tershanede silah sesleri

Amerikan medyası, parkları korumakla görevli polislerin, başkent Washington'da bulunan askeri tersanede silahlı bir eylemciye müdahalede ettiğine dair son dakika bilgisi geçti. Aynı tersanede 2013'te yaşanan bir silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İddialarla ilgili yorum yapmayan yetkililer, ikinci bir duyuruya kadar tersaneye giriş çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

4 Temmuz'u Bağımsızlık Günü olarak anan ülkede kutlamalar sebebiyle güvenlik tedbirleri üst düzeyde.

CNN'e bilgi veren Deniz Binbaşı Scott Williams, silah sesleri duymadığını söylerken, "Birinin binadan çıkın, kafeteryadan uzak durun diye bağırdığını duyduk ve insanların çıkışlara doğru koştuğunu gördük" dedi.

Reuters ise NBC'ye dayandırdığı haberinde tersanede ateş açılmadığını bildirdi.