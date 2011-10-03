-Washington'da Türk festivaline büyük ilgi WASHINGTON (A.A) - 03.10.2011 - ABD'nin başkenti Washington'ın gelenekselleşen etkinliklerinden biri haline gelen Washington DC Türk Festivali'nin dokuzuncusu haftasonu gerçekleşti. Washington DC Türk Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından düzenlenen festivalin bu yılki onur konukları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Washington DC Belediye Başkanı Vincent Gray oldu. Festival alanına Ankara havası eşliğinde gelen Gökçek ve Gray, festival sırasında Ankara ile Washington DC'nin ''kardeş şehir'' ilan edilişini duyurdu. Bu amaçla bir de kutlama töreni yapıldı. Festivale, soğuk havaya ve ara sıra yağan yağmura rağmen 7'den 77'ye çok sayıda Amerikalı ve Türk yoğun ilgi gösterdi. Washington City Paper Gazetesi okurları tarafından bu yıl ''Washington'ın en iyi festivali'' olarak seçilen Türk festivali, Beyaz Saray'a sadece iki blok ötedeki Freedom Plaza'da gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi heyetinde yer alan Ferhat Göçer, sesiyle; ödüllü halk dansları topluluğu FOMGET de, Türkiye'nin dört bir yanından derlediği oyunlarla Washington'da Ankara rüzgarı estirdi. Ferhat Göçer, festival sırasında İstiklal Marşı ve İngilizce olarak ABD Milli Marşı'nı seslendirdi. ''Türkiye'nin Harikalarını Washington DC'nin Kalbinde Keşfedin'' temasıyla düzenlenen festival, onbinlerce Washingtonlı'ya lezzetli Türk yemekleri ve geleneksel Türk kahvesini tatma, Türk pazarında gezinip alışveriş yapma ve büyüleyici sahne performanslarına tanık olma şansını sundu. Festival ziyaretçileri, Türkiye'nin zengin kültürel tarihi, eşsiz mutfağı ve çeşitli türden canlı Türk müziği ve halk oyunlarıyla buluşarak Türkiye'yi Washington'da keşfetti. Türkiye sınırlarının da ötesine uzanıldığı festivalde ayrıca Balkanlar, Orta Asya ve Ortadoğu'nun kültürel izlerinden örnekler sergilendi. Türk mutfağının kebap, döner, börek, gözleme, tantuni ve tatlılar gibi seçkin tatlarını sunduğu stantların önünde uzun kuyrukların oluştuğu gözlenirken, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da en popüler mekanlarından biri Türk kahvesi servisinin yapıldığı ve kahve falının bakıldığı çadır oldu. Özellikle Amerikalıların kahve falına yoğun ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı. Türk kültürü ve turizm çadırında sergilerin yanısıra, hat, ebru, mozaik, minyatür ve halı dokuma gibi Türk el sanatlarının nadide örnekleri sergilenirken, özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği Türk pazarında da Türk takıları, el yapımı tekstil ürünleri ve çanak çömlek gibi çeşitli ürünler görücüye çıktı. Yeniçerilerin tanıtıldığı özel bir bölümün de yer aldığı festivalde, Yeniçeri kıyafetlerine dair sunumları dikkatle dinleyen Amerikalıların bazıları kıyafetleri deneyip, fotoğraf çektirdi. Amerikalılar, festivalin renkli konukları Sivas'ın ünlü Kangal köpekleri ve Ankara kedilerine de büyük ilgi gösterdi. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Kurulan çocuk çadırında Türk kültürünü yansıtan aktiviteler sayesinde çocuklar, Türk el işi sanatlarını öğrenip, kendi el işi örneklerini yapma imkanına erişirken, oyun minderinde de eğlenceli dakikalar geçirdiler. Festival sırasında çocuklara yönelik olarak öğretici oyunlar da sunuldu. -''Kardeş şehir'' oluyorlar- Festival sırasında Ankara ile Washington DC'nin ''kardeş şehir'' ilan edilişinin duyurusu da yapıldı. Bu vesileyle, festivale onur konuğu olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Washington DC Belediye Başkanı Vincent Gray'ın katılımıyla bir kutlama töreni düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Gökçek, konuşmasına ''Sayın Başkan, değerli Amerikalılar, sevgili Türkler, hepinize Türkiye'den, Ankara'dan kucak dolusu sevgiler getirdim'' diyerek başladı. Festivale, Ankara'daki bazı ilçe belediye başkanları ve Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte katılan Gökçek, Washington'da böyle bir festivalde olmanın kendisi ve heyeti adına büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, ''sizleri burada görmek, sizlerle dertleşmek, birarada bulunmak bizlere gerçekten gurur verdi'' diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Washington DC'nin bugün ''kardeş şehir'' olacağını belirten Gökçek, sözlerine şöyle devam etti: ''Yarından (bugünden) itibaren ABD ile Türkiye arasında, özellikle başkentler arasındaki ilişkilerin daha da mükemmel olacağından hiç şüphem yok. Şimdiden kutlu olsun, hayırlı olsun. Sayın Başkan, 'hava çok soğuk, burayı ısıtamıyorum' dedi ama kendisi çok sıcak bir insan, onun sıcaklığı bize yetiyor, teşekkür ediyoruz. Washington-Ankara kardeşliği hayırlı olsun''. Washington DC Belediye Başkanı Vincent Gray de konuşmasında Türk festivaline katılanlara teşekkür ederek, bu festivalin düzenlenmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birarada bulunmaktan ve sadece Türkiye ile ABD arasındaki değil, iki ülkenin başkentleri olan Ankara ile Washington DC arasındaki bağları birlikte güçlendirmekten heyecan duyduğunu kaydeden Gray, bugün imzalayacakları ''kardeş şehir'' protokolü sayesinde, iki kenti de güçlendirecek bir dizi işlere imza atacaklarını belirtti. Soğuk havaya atıfta bulunarak, ''Bugün yapmak istediğim ancak yapamayacağım şeylerden birisi de hava sıcaklığını artırmak'' şeklinde espri yapan Gray, ancak yine de bu soğuk havanın festivalin katılımcılarının güzel vakit geçirmesini engellemeyeceğini düşündüğünü kaydetti. ATA DC Başkanı Demet Cabbar'ın, Gökçek ile birlikte kendisine sunduğu takdirname için de teşekkürlerini ifade eden Gray, takdirnameyi Washington DC Belediye Başkanlığı binasında sergileyeceklerini bildirdi. Konuşmaların ardından gazetecilere birlikte samimi pozlar veren Gökçek ve Gray, daha sonra da festivalin katılımcıları ile sohbet etti, birlikte fotoğraf çektirdi. Festivale Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da eşi Fügen Tan ile birlikte katıldı.