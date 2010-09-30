-WASHINGTON'DA TÜRK FESTİVALİ WASHINGTON (A.A) - 30.09.2010 - ABD'de başkent Washington'un gelenekselleşen etkinliklerinden biri haline gelen Türk Festivali'nde bu yıl Guinness Rekorlar Kitabı'na aday, 6 metre uzunluğunda "Dünyanın En Uzun Şiş Kebabı" denemesi yapılacak. DC Türk-Amerikan Derneği'nin (ATA-DC) bu yıl 8. düzenleyeceği festival, 3 Ekimde, başkentin kalbinde, Beyaz Saray'a iki blok ötede düzenlenecek. Hem Amerikalılara Türk kültür ve mutfağını tanıtacak hem de başkent civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumunu bir araya getirecek festivalde bu yıl da zengin Türk mutfağından seçmeler, ebrudan hat sanatına, Türk sanatının nadide örnekleri ile Türk müzik ve dansı vazgeçilmez etkinliklerden olacak. Bunun yanında, geçen yıl çoğunluğunu Amerikalıların oluşturduğu 15 bin ziyaretçiyi ağırlayan festival alanında, bu yıl ilk olarak, Amerikalı ziyaretçilerin karşısında, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday bir deneme yapılacak. Festivalde, girimci Murat Aksu'nun önerisiyle, 6 metre uzunluğunda "Dünyanın En uzun Şiş Kebabı" pişirilecek. Amerikalıların uzun kuyruklar oluşturduğu Türk kahvesi ve fal köşesinin de bu yıl festivali süsleyeceği alanda, çocuklara da Hacivat ve Karagöz ile Nasrettin Hoca oyunlarla anlatılacak. Özbek, Uygur ve Azeri gibi toplulukların da dans gösterilerini sergileyeceği festivalde, ziyaretçiler, Türk Pazarı'nda, takı ve el yapımı tekstil ürünlerinden seramik ve cam sanatı işlerine, Türk kültürünü yansıtan birçok ürünü bulabilecek. -HER KÜLTÜRDEN 150 GÖNÜLLÜ- ATA-DC Başkanı Demet Cabbar, Türklerin elbirliği sayesinde yapılan festivalin artık geleneksel hale geldiğini söyledi. Festivalin bütçesinin 5 bini Kültür ve Turizm Bakanlığından olmak üzere, 80 bin dolar tuttuğunu belirten Cabbar, o gün festival alanında Afrika'dan Avrupa'ya birçok kültürden 150 kişinin gönüllü olarak çalışacağını bildirdi. Cabbar, yoğun bir emek sonucu hazırlandıkları festivale bu yıl 20 bin kişinin katılmasını beklediklerini kaydetti.