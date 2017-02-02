Washington'da Tillerson - Gabriel buluşması

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Exxon Mobil eski CEO'su Rex Tillerson'ın göreve getirilmesini onayladı. Tillerson, Senato'dan 43'e karşı 56 oy olarak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu. Beyaz Saray'da ant içerek göreve başlayan ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı bugün Washington'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek.

Başkan Donald Trump, ‘göreve başlamadan bütün dünyanın saygısını kazanmış bir kişi olduğunu söylediği Tillerson’ın görevini layıkıyla yerine getireceğinden emin olduğunu' belirtti. Siyaset tecrübesi bulunmayan Rex Tillerson yönetim kurulu başkanlığı sırasında bütün dünyadaki önemli şahsiyetlerle bağlantı kurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasındaki sıkı ilişkiler nedeniyle eleştirilere hedef olan Tillerson Senatörlerin sorularını yanıtlarken Rusya'nın ABD ve Avrupa için tehlike arz ettiğini belirtmiş ve Ukrayna ve Suriye'ye yaptığı müdahalelerden dolayı Moskova yönetimini eleştirmişti. Tillerson aynı zamanda Pekin'in Çin Denizi'ndeki yayılma politikasına göz yumulmaması gerektiğini de dile getirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Tillerson ile buluşuyor

Yeni Amerikan Dışişleri Bakanı ile buluşmak üzere Washington'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel hareket etmeden önce yaptığı açıklamada ‘samimi ve dostane diyalog zemini arayacağını' ve ‘Amerikalı dostlarına kendi görüşlerini, menfaatlerini ve değerlerini anlatacağını' söyledi. ABD'nin Avrupa dışındaki en önemli müttefikleri olduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı ‘Washington'a dostluk ve itimat önerisi götüreceğini' ve ‘uluslararası ajandadaki konuların ABD ile Avrupa'nın koordineli çalışmalarını gerektirdiğini' vurguladı. Gabriel yeni Amerikan yönetiminin dış politikadaki öncelikleri ile savunma ittifakı ve dünya düzeni hakkındaki görüşlerini öğrenmek istediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Donald Trump’ın mültecilerle yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklaması Almanya tarafından da eleştirilmişti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki iç sürtüşmeler bin dolayındaki diplomat tarafından Amerika'nın temel değerlerine yapılan saldırı olarak nitelendirilmiş, Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer ise Başkan Trump'ı eleştiren hariciyecilerin Trump’ın kararlarına uymadıkları takdirde ‘çekip gidebileceklerini' söylemişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan sızan haberlerde bakanlık mensuplarının ayaklanmak üzere oldukları belirtiliyor. Birçok yüksek düzeyli diplomat, Trump’ın vize ambargosu kararından önce istifa etmişti.

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DW, AFP/AG, GA