-WASHINGTON'DA TASARIYA KARŞI YOĞUN MÜCADELE WASHINGTON (A.A) - 18.12.2010 - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Ermeni tasarısının Temsilciler Meclisi Genel Kurulu gündemine getirilebileceği yolunda alınan duyumlar üzerine, Türkiye için çalışan lobi şirketiyle birlikte hazırlanan strateji çerçevesinde süratle harekete geçti. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından izleyen ve tasarının Genel Kurul gündemine getirilmesinin önlenmesi için tüm imkanları seferber eden Büyükelçilik, bu çerçevede, Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarındaki üst düzey muhataplarıyla görüştü. Kongre'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu 30 civarında üyeyle de temaslarda bulunan Büyükelçilik, bu görüşmelerde tasarının Türk-Amerikan ilişkilerine vereceği zarara dikkat çekti. -TÜRKİYE'YE YAKIN KONGRE ÜYELERİ DE DEVREDE- Kongre'deki Türkiye Dostluk Grubu'nun tasarı aleyhinde ortak imzalı bir mektup hazırladığı, ayrıca, Türkiye'ye yakın çok sayıda Kongre üyesinin karara karşı devreye girmesinin sağlandığı öğrenildi. Büyükelçilik, konuya ilişkin gelişmeler hakkında Türk–Amerikan kuruluşları ile akraba toplulukların temsilcilerini de düzenli olarak bilgilendiriyor. Çalışmalarının kamu diplomasisi boyutuna da özel önem veren ve sosyal medya imkanlarından da geniş şekilde istifade eden Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, konu hakkında büyük duyarlılık gösteren Amerikan-Türk Konseyi (ATC) ve Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilere önem veren sivil toplum kuruluşlarıyla da düzenli temas halinde oldu. Benzer çalışmaların Türkiye'nin ABD'deki başkonsolosluklarınca da yapıldığı belirtiliyor. -ATAA VE FTAA DEVREDE- ABD'deki Türk kuruluşları, ülkedeki Türk toplumundan, Kongre üyelerini arayarak Temsilciler Meclisi gündemine gelmesi ihtimali bulunan Ermeni tasarısına karşı olmaları çağrında bulunmalarını istedi. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi Başkanı Günay Evinch (Övünç) ile Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı (FTAA) Kaya Boztepe, ortak yayımladıkları açıklamada, Türk-Amerikan toplumuna seslendi. Ermeni tasarısının "Türk ve Müslüman karşıtı bir tasarı" olduğunu belirten Evinch ve Boztepe, Türk dostu Amerikalılar ve ABD'de yaşayan Türk toplumuna, Kongre üyelerini arayıp, tasarıya karşı tavır almaya çağırmalarını istedi. Bunun için, Türk toplumunun "https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml" adresini kullanılabileceğini belirten Evinch ve Boztepe, Kongre üyelerine gönderilecek mesajlarda, üyelere, bu tasarının Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelmesini desteklememeleri, kurula gelmesi durumunda ise tasarıya karşı oy kullanmaları yönünde çağrı yapılmasını tavsiye etti. Evinch ve Boztepe, Kongre üyelerine gönderilecek mesajlarda ayrıca, bu tasarının, sorunun çözülmesine yönelik yapıcı bir yaklaşım olmadığı, bunun tartışmalı bir konu hakkında tarihi yasalaştırmak olacağı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki ABD çıkarlarına zarar vereceğinin vurgulanmasını istedi. Türk kuruluşları, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye tepki ve kınama mesajları, meclisin azınlık lideri ve gelecek dönem Meclis Başkanı olacak John Boehner'e de mektup gönderilmesi için internet sitelerine linkler yerleştirdiler.