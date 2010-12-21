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Dünya

WASHİNGTON'DA TASARI SAVAŞI WASHINGTON (A.A)

21 Aralık 2010 12:24

-WASHİNGTON'DA TASARI SAVAŞI WASHINGTON (A.A) - 21.12.2010 - ABD Temsilciler Meclisinde bugün gündeme gelmesi ihtimali bulunan Ermeni tasarısı, Türk ve Ermeni kuruluşlar arasında lobicilik ''savaşı'' başlattı.  ABD'nin 1915 yılı olaylarını ''soykırım'' olarak tanımasını isteyen tasarının, bugün son kez toplanması beklenen Mecliste gündeme gelebileceğine dair haberler, ilk dakikadan itibaren ABD'deki Türk kuruluşlarını harekete geçirdi.  Kongre üyeleriyle yoğun temaslarda bulunan Türk kuruluşları, Amerikalılar ve Türkleri destek vermeye teşvik ediyor. Ortak yaptıkları açıklamada, ABD'deki Türk toplumunu harekete geçmeye çağıran Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi Başkanı Günay Evinch (Övünç) ile Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı (FTAA) Kaya Boztepe, Türk dostu Amerikalılar ve Türk toplumunundan, Kongre üyelerini arayıp, tasarıya karşı tavır almaya çağırmalarını istedi. Bunun için, ''https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml'' adresini hazırlayan iki kuruluş, Kongre üyelerini arayacakların, mesajlarında belirtmeleri gerekenlere ilişkin ayrıntılı metin bile yayımladı.  Turkish Coalition of America (TCA) da Türk dostu Amerikalılar ve Türklerden, hazırlanmış metinlere sadece adları ve adreslerini yazarak, Kongre üyelerine e-posta atmaları veya faks çekmeleri çağrısında bulundu.  Bunun yanında, Kongre üyeleri ile Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinin aranmasını isteyen TCA, Pelosi'ye ''tasarının Meclise gelmesinden duydukları endişeyi ve Türkiye ile Türk-Amerikalılara hakaret anlamına gelen tek taraflı tasarıyı gündeme getirmemesini istediklerini'' dile getirmeleri çağrısı yaptı.   -ERMENİLER TELEFONLA ARAYIP DESTEK İSTİYOR- Buna karşın, tasarının Temsilciler Meclisi gündemine gelmesi için tüm gücünü sarf eden ABD'deki Ermeni kuruluşları da e-posta listelerindekilere, adlarına hitaben e-postalar gönderiyor.  İnsanlardan, çevrelerindeki tüm arkadaş ve dostlarını da kendilerine yardıma davet etmelerini isteyen Ermeni kuruluşları, bu kez de Meclis'in çalışmaya başlamasına saatler kala listelerindeki herkesi telefonla aramaya başladı.  Otomatik mesajla kişilerden, tasarıya destek verip Kongre üyelerini aramalarını isteyen Ermeni kuruluşları, kabul edenleri de telefondaki tuşlama yöntemiyle Kongre üyelerinin telefonlarına yönlendiriyor.

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