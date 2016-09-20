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Dünya

Washington'da şüpheli paket alarmı

ABD'nin başkenti Washington'da sabah saatlerinde polis, Beyaz Saray'a yakın bir bölgeyi "şüpheli paket" gerekçesiyle güvenlik kordonuyla kapattı

20 Eylül 2016 22:21

Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Warner Theatre adlı binanın girişinde "şüpheli paket" bulunması üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik alarmı vererek bölgeye giriş-çıkışlara izin vermedi.

Metro hattının en önemli duraklarından olan Metro Center'ın ve çevre caddelerin kapatılmasına yol açan güvenlik alarmı, yaklaşık 2 saat sonra polisin şüpheli paketi tahliye etmesiyle sona erdi.

Polis, "şüpheli paketle" ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD'de geçen hafta önce New York'ta bir bomba patlamış ardından da New Jersey'de patlamamış halde bir bomba bulunmuştu. 

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