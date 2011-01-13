-WASHINGTON'DA ŞİDDETTE TIRMANIŞ WASHINGTON (A.A) - 13.01.2011 - ABD'nin başkenti Washington civarında şiddet olaylarında tırmanış görüldüğü, son 11 günde 12 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi. Cinayetlerin birbiriyle bağlantısının bulunduğu yönünde bir işaret bulunmadığını belirten yetkililer, özellikle eyaletin doğusunda görünen vakalardan 6'sının uyuşturucu meselesine bağlı olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Yetkililer, bu kadar kısa zamanda bu kadar cinayet olayının ender rastlanan bir durum olduğunun altını çizdi. Son günlerdeki rapor edilen cinayetlerden 4'ünün 4 Ocak günü işlendiğini de belirten yetkililer, aslında cinayetlerin son 5 yılda düzenli olarak azaldığına da işaret etti.