Washington'da sıcaklık 38 dereceyi gördü, uçaklar asfalta gömüldü!

ABD bir haftadır aşırı hava sıcaklıklarıyla boğuşuyor. Sıcaklıklar nedeniyle şimdiye kadar 74 kişi hayatını kaybetti. Washington'da ise, aşırı sıcaklar havalimanında asfaltı eritince, uçağın tekerlekleri asfalta gömüldü.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta ABD'de hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 38 dereceye ulaştı. Ülke genelinde şimdiye kadar 74 kişi hayatını kaybederken, ilginç olay ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı'nda yaşandı.

Amerikan havayolu şirketi US Airways'e ait bir uçak, geçtiğimiz cuma günü 35 yolcusuyla Washington'dan Güney Carolina eyaletine gitmek üzere havalanmak istedi. Hava sıcaklığının 100 Fahrenheit'a (38 derece) ulaştığı Ronald Reagan Havalimanı'nda uçak kalkışa hazırlandığı sırada, asfalt erimesi sonucu, uçağın tekerlekleri asfalta gömüldü.



3 saatlik rötar



Tekerleklerin asfalta gömülmesi sonrasında uçağın hareket edemediğini belirten Ronald Reagan Havalimanı sözcüsü Michelle Mohr, bu duruma hava sıcaklığının neden olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle havalimanından kalkamayan uçak 3 saatlik bir rötarın ardından Güney Carolina'ya doğru 35 yolcusuyla hareket etti.



Aşırı sıcak 74 can aldı



"msnbc.com" da yer alan bir haberde ise, son iki hafta içinde aşırı sıcaklıklar nedeniyle ABD'de 74 kişinin hayatını yitirdiği belirtildi. ABD'nin Şikago kentinde geçtiğimiz çarşamba günü hava sıcaklığı 102 Fahrenheit'a ulaşırken, kentte hava sıcaklığına bağlı ölümlerin sayısı da arttı.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi de, son 30 gün içerisinde 4 bin 50 aşırı sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.