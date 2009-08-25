Washington'da Kürt toplantısı mı yapıldı?

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin temel dış politika ilkelerinin "partiler-üstü nitelikte" olduğunu belirterek, bu nedenle siyasi partilerin demokratik eleştiri haklarını kullanırken daha sorumlu davranmalarını beklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Washington merkezli bir düşünce kuruluşu adına hazırlanan bir rapor hakkında ABD'de düzenlenen bir toplantıya atfen Dışişleri Bakanlığını da hedef alan bazı iddiaların kamuoyunun gündemine getirildiğinin görüldüğü kaydedildi.

"Bahse konu toplantıya Türkiye'yi temsilen herhangi bir katılım olmamıştır" denilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Türkiye'nin dış politikasının 'dış unsurların yönlendirmesiyle sevk ve idare edildiğinin' ima edilmesi, Türkiye'nin yüksek çıkarlarını her alanda savunmak için büyük bir özveriyle çalışan ve köklü bir geleneğe sahip olan Bakanlığımız mensuplarını derinden yaralamıştır. Türkiye'nin temel dış politika ilkeleri partiler-üstü niteliktedir. Siyasi partilerimizin demokratik eleştiri hakkını kullanırken daha sorumlu davranmalarını; ülkemizin itibarına ve ulusal çıkarlarımıza zarar verecek davranış ve beyanlardan kaçınmalarını bekliyoruz."

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün yaptığı bir açıklamada ABD'deki Atlantik Konseyi isimli kuruluşun 13-15 Nisan 2009 tarihinde Washington'da yapılan toplantısını hatırlatmış ve toplantıya, 14 Türk ve Iraklı siyasetçinin de katıldığını kaydetmişti.

Toplantıya katılanlar arasında Norveç'in Washington Büyükelçisi'nin de bulunduğuna dikkati çeken Baykal, Norveç hükümetinin bu çalışmaların gerçekleşmesi için fon tahsisi ettiğini, çalışmaları finanse ettiğini savunmuştu.

Baykal, Türkiye'den giden kişilerin "Anayasa'daki Türklükle ilgili maddenin değiştirilmesine" yönelik talep ortaya attıklarını, maddenin Türk temsilcilerinin ısrarı üzerine rapora girdiğini ileri sürmüştü.