Washington'da IŞİD'le mücadele buluşması

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek buluşmada ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyonun bundan sonra IŞİD'le mücadelede atacağı adımlar ele alınacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın daveti ile düzenlenen buluşmada Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un sözcüsü, "buluşmada askeri opsiyonların yanı sıra IŞİD terörüne siyasi karşılık verme imkânlarının da ele alınacağını" söyledi.

Sözcü, IŞİD'in internet kanalıyla militan toplamasının önlenmesi, iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye ve diğer ülkelerde yaşayan halkın daha iyi bilgilendirilmesi ve terörün mali kaynaklarının kurutulması gibi konuların görüşüleceğini açıkladı.

IŞİD ile mücadele koalisyonuna katılan 68 devlet arasındaki son buluşma 2016 yılının temmuz ayında yapılmıştı. Koalisyonun desteğindeki Irak ordusu Musul'un geniş kesimlerini IŞİD'den geri almış, Suriye'deki müttefik kuvvetler de IŞİD'in merkezi olarak anılan Rakka yakınlarına kadar ilerlemişti.

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DW/AFP/dpa/AG/HS