Washington'da IŞİD'e karşı strateji toplantısı

ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı ittifak yapan 68 ülkeden bakanlar, bugün Washington'da biraraya gelmeye ve yeni Amerikan yönetiminin bu konuda neler planladığını dinlemeye hazırlanıyor.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson başkanlığında yapılacak toplantı, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta güçlenen IŞİD'e karşı biraraya getirilen ittifakın yeni Amerikan yönetimiyle ilk buluşması olacak.

Bu buluşma Trump yönetimine, artık Irak ve Suriye'de çekilişe geçen IŞİD'e karşı mücadeleye damgasını vurma fırsatı verecek.

Dışişleri Bakanlığı, toplantının amacının IŞİD'in bu iki ülkede elinde kalan son mevzileri olan Rakka ve Musul'dan püskürtülmesi için çabaların hızlandırılması olduğunu bildirdi.

Başkan Trump seçim kampanyası sırasında IŞİD'i tamamen yok edecek bir gizli planı olduğunu söylüyordu.

Fakat yeni yönetimin Savunma Bakanlığı şu ana kadar Rakka harekatına katılan Amerikan askeri sayısını biraz artırmakla birlikte, Obama yönetiminin yerel güçlere destek verme stratejisine büyük ölçüde sadık kaldı.

İttifakın üyeleri bu toplantıda ayrıca çatışmalar sona erdikten sonra IŞİD'in çekildiği kent ve kasabalarda nasıl istikrar sağlanacağı ve nasıl yönetileceği konularını da tartışacak ve ABD'nin IŞİD sonrası dönemde bölge için uzun vadeli planları olup olmadığını duymak isteyecekler.