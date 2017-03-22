T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Washington'da IŞİD'e karşı strateji toplantısı

IŞİD'e karşı ittifak yapan 68 ülkenin bakanları bugün ABD Dışişleri bakanı Tillerson'dan yeni yönetimin bölgeye dair stratejisini dinlemek üzere Washington'da biraraya geliyor.

22 Mart 2017 19:44

ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı ittifak yapan 68 ülkeden bakanlar, bugün Washington'da biraraya gelmeye ve yeni Amerikan yönetiminin bu konuda neler planladığını dinlemeye hazırlanıyor.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson başkanlığında yapılacak toplantı, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta güçlenen IŞİD'e karşı biraraya getirilen ittifakın yeni Amerikan yönetimiyle ilk buluşması olacak.

Bu buluşma Trump yönetimine, artık Irak ve Suriye'de çekilişe geçen IŞİD'e karşı mücadeleye damgasını vurma fırsatı verecek.

Dışişleri Bakanlığı, toplantının amacının IŞİD'in bu iki ülkede elinde kalan son mevzileri olan Rakka ve Musul'dan püskürtülmesi için çabaların hızlandırılması olduğunu bildirdi.

Başkan Trump seçim kampanyası sırasında IŞİD'i tamamen yok edecek bir gizli planı olduğunu söylüyordu.

Fakat yeni yönetimin Savunma Bakanlığı şu ana kadar Rakka harekatına katılan Amerikan askeri sayısını biraz artırmakla birlikte, Obama yönetiminin yerel güçlere destek verme stratejisine büyük ölçüde sadık kaldı.

İttifakın üyeleri bu toplantıda ayrıca çatışmalar sona erdikten sonra IŞİD'in çekildiği kent ve kasabalarda nasıl istikrar sağlanacağı ve nasıl yönetileceği konularını da tartışacak ve ABD'nin IŞİD sonrası dönemde bölge için uzun vadeli planları olup olmadığını duymak isteyecekler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IŞİDABD DışişleriTillersonWashingtonAmerikanTürkiye Dışişleri Bakanı MevlütDışişleri Bakanı Rex TillersonSuriyeIrakTrumpBakanlığıRakkaMusulSavunma BakanlığıObamaABD IŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24