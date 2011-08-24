-Washington'da hayat normale döndü WASHINGTON (A.A) - 24.08.2011 - ABD'nin Virginia eyaletinde dün meydana gelen depremin ardından, başkent Washington'da hayat normal akışına dönmeye başladı. ABD'nin doğu kıyısında pek rastlanmadığı için şok etkisi yaratan deprem, dün önce kamu binaları ve işyerlerinin boşaltılmasına, ardından da mesailerin erkenden bitirilerek, başkentlilerin hızla evlerine dönmesine neden olmuştu. Depremin bazı hasarlar dışında büyük zarar vermediği başkentte hayat, bugün ise tekrar normal seyrine döndü. Washingtonlılar işlerine gitmek için sabah erkenden yola çıkarken, bazıları da sabah sporlarından ödün vermedi. Turistler ise başkent gezilerini kesintisiz sürdürdü. Ancak, deprem nedeniyle dün kapatılan Washington Anıtı bugün de ziyaretçilere açılmadı. İncelemelerin sürdüğü anıtın çevresi tel örgülerle kapatıldı. Ziyaretçiler ise sadece anıtın çevresini görmekle yetindi. Ulusal Park Sözcüsü Bill Line de deprem nedeniyle anıtın tepesindeki taş bloklardan birinin çatladığını söyledi. Line, anıtın yeni bir duyuru yapılana kadar kapalı kalacağını bildirdi. Bunun yanında, dün merkez kulelerinden bazılarının uç kısımları kopan Ulusal Katedral de hala ziyaretçi kabul etmiyor. Katedralin çevresi sarı bantlarla kapatıldı ve tamir işlemleri sürüyor. Benzer şekilde Smithsonian Enstitüsünün anıtsal kalesine de iç duvarlarındaki hasar nedeniyle ziyaretçi girişi yapılmıyor. Öte yandan, başkentteki 126 civarındaki okul, güvenlik incelemeleri nedeniyle bugün kapalı kalacak. Bazı Washingtonluların ise apartmanlarının durumuna dair endişeleri nedeniyle barınaklarda kaldığı belirtildi. Dün yaşanan depremin, ülkenin doğu yakasında son 67 yılda görülen en güçlü deprem olduğu belirtiliyor.