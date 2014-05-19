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Dünya
Deutsche Welle

Washington'da güvenlik konuşulacak

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, gündemdeki muhtelif güvenlik konularını görüşmek üzere ABD'ye gitti.

19 Mayıs 2014 13:00


İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, bugün İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson ile bir araya gelecek. De Maizière yarın da Adalet Bakanı Eric Holder ile görüşecek. Thomas de Maizière'in temaslarında iki ülke güvenlik örgütlerinin işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.

Gecen yıl gün ışığına çıkan belgeler, ABD'nin casusluk ve gözetleme yazılımlarıyla dünya genelinde kişisel verileri kaydettiğini, aralarında Almanya Başbakanı Merkel'in de bulunduğu birçok siyasi liderin cep telefonunu dinlediğini ortaya koymuştu. Belgeler, başta Almanya olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

Görüşmelerde Guantanamo'dan Almanya'ya nakledilmesi planlanan bir tutuklunun da ele alınması bekleniyor.

ABD, Almanya'dan Guantanamo'dan ismi açıklanmayan bir tutukluyu kabul etmesi için ricada bulunmuş, Berlin "konunun inceleneceğini" duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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