-Washington'da Guantanamo protestosu WASHINGTON (A.A) - 12.01.2012 - ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce insan hakları eylemcisi, Guantanamo'daki cezaevinin kuruluşunun 10'uncı yıl dönümünde protesto gösterisi düzenledi. Uluslararası Af Örgütü ve Anayasal Haklar Merkezi gibi kuruluşların organizasyonuyla bir araya gelen göstericiler, önce Beyaz Saray'ın hemen önündeki La Fayette Parkı'nda toplandı. Burada basın açıklaması yapan protestocular, Guantanamo'daki tutukluların giydiği turuncu üniformalardan giyip, başlarını tamamen kapatan siyah kukuleta taktı. Bu şekilde ''mahkum'' zinciri oluşturan protestocular, Beyaz Saray'ın önüne yürüdü. Burada ''Guantalamo'yu kapat'' pankartı açan protestocular, sloganlar attı. Hatta, Beyaz Saray'ın önünde Guantanamo'yu temsilen, mahkumlarının üniformasını giymiş bir eylemcinin kendisini bir kafesin içine zincirlediği görüldü. -Adalet önünde ''adaletsizlik'' protestosu...- Protestocular, Beyaz Saray'ın ardından yine ''Mahkum'' zinciri oluşturarak, polisin eskortluğunda, yoğun yağmura aldırmadan ABD Kongresi ve Yüksek Mahkeme'ye yürüdü. Göstericiler, Yüksek Mahkeme'deki eylemlerinde, mahkeme binasının en tepesindeki ''Yasaların Önünde Eşit Adalet'' yazısının altında, ABD yönetimini, ''Eşitsizlik ve adaletsizliğe'' son vererek, Guantanamo'yu derhal kapatmaya çağırdı. Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan cezaevi, 11 Eylül saldırılarının ertesinde ABD'nin Afganistan'ı işgalinin ardından kurulmuştu.