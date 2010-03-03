Washington'da eşcinsel evliliğin önü açıldı

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Amerikan Yüksek Mahkemesi, başkentte eşcinseller arası evliliğe izin veren yasayı engellemeyeceğini belirtti. Buna göre eşcinsel çiftler bugünden itibaren evlenmek için resmen müracaata başlayabilecek.

Baş Yargıç John Roberts yasayı eleştirenlerin ileri sürdükleri gerekçeleri reddetti. Eşcinseller arası evliliğe karşı çıkanlar, yasanın başkent sakinlerinin oyuna sunulmasını savunuyordu.

Roberts yasayı askıya almayı reddetti. Roberts Kongre’nin yasayı engelleyebileceğini, ancak bu yola gitmediğine de dikkati çekti.

Amerika’da Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde eşcinsel evliliğe izin veriliyor.