Washington'da Erdoğan'ın korumalarının protestoculara yönelik müdahalesinde ikinci tutuklama

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında korumaların Türkiye Büyükelçiliği önündeki protestocuları darp etmesi ile ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Washington polisi tarafından konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada Sinan Narin’in ağır cezayı gerektiren saldırı suçlamasıyla Virginia’da tutuklandığı belirtildi. Açıklamada olaylarda rol alan Eyüp Yıldırım da daha önce New Jersey’de ciddi bedensel yaralama ve ağır cezayı gerektiren saldırı suçlamasıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Washington Post’ta yer alan habere göre, konuya ilişkin daha fazla açıklamada bulunmayan polis teşkilatı, ayrıntıların daha sonra duyurulacağını ifade etti.

Sinan Narin: Kavga benimle başladı

Virginia'da bir mülkü olan Narin, saldırının ardından New York Times’a yaptığı açıklamada protestocuların tişörtünü yırttığını ve kendisine şişeler attığını söylemişti. Narin, Facebook'una da Türkçe olarak "Kavga benimle başladı" yazmış ve Facebook'a, daha sonra çekilen tişortünün yırtıldığı ve suratının kanlı olduğu bir video koymuştu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada yerdeki bir kadını tekmelediğini kabul eden Narin, "Dikkat etmiyordum. Onun erkek olduğunu sanmıştım. Bir kadının asla tekmelemem" diye konuşmuştu. Kendisini savunmaya calıştığını iddia eden Narin protestocuları 'terorist' olarak nitelendirdi ve kendisini yumruklayarak ve tükürerek kavgayı onların başlattığını, kendisinin ortalığı sakinleştirmeye çalıştığını savunmuştu.

“Ben bir Amerikan vatandaşı ve vergi mükellefiyim"

Daha önce tutuklanan ve ABD'de üç şirket sahibi olduğu belirlenen 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım ise olay sırasında çekilen görüntülerde eylemcilerden Lucy Usoyan’ı defalarca tekmelerken görünmüştü. Yıldırım olay sonrası yaptığı açıklamada “Ben bir Amerikan vatandaşı ve vergi mükellefiyim" derken, Yıldırım tarafından darp edilen Usoyan sarsıntı geçirdiğini ve doktorun kendisine 6 hafta çalışamaz raporu verdiğini belirterek, "Hayatta olduğum için mutluyum" demişti.

Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, 17 Mayıs tarihinde Türk Büyükelçilik Konutu önünde Erdoğan'ı protesto etmek isteyen grupla, onu karşılamaya gelenlerin arasındaki gerginlik kavgaya dönüşmüştü. Yaşanan olaylar iki ülke arasında gerilime sebep olmuş, ABD Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan kavgaya karışanların sorumlu tutulması gerektiğine dair bir açıklama yayımlamıştı.

Türkiye’nin Washington’daki Büyükelçiliği olaylar sonrası yaptığı açıklamada protestoculara ‘teröristlerle bağlantılı’ diyerek, Washington emniyetini suçlamış ve bu durum ABD hükümetinin ve ABD Kongresinin daha da büyük tepkisini çekmişti. Türk Büyükelçisi de benzer bir konuşmayı ATC’de yapmıştı.