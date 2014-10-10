Washington'da ekonomik büyüme tartışması



IMF ve Dünya Bankası'na üye ülkelerin temsilcileri, pazar gününe kadar sürecek toplantılarda dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirecek.

IMF bu yıla ait küresel büyüme beklentisini yüzde 3.3'e düşürdüğünü açıklamıştı. Euro Bölgesi'ne ilişkin büyüme tahmini de yüzde 0,8 olarak revize edilmişti.

Almanya'nın eleştirisi

Washington'daki toplantı öncesi İtalya ve Fransa tarafından talep edilen ekonomik canlanma programı Almanya'nın tepkisini çekti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi, bütçe açığıyla mücadele yerine ekonomik büyümeye ağırlık verilmesini istiyor.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, bütçe disiplinini devre dışı bırakacak uygulamalar karşısında uyardı. Schäuble, Avrupa ekonomilerinde kalıcı büyümenin mali piyasalarda güvenin sağlanmasından geçtiğine işaret etti.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann da "borca dayalı yatırım politikalarının saman alevi gibi etkisiz kalacağını" savundu. Weidmann, "yalnızca sağlam bir bütçe, yatırım ve istihdamı artıracak bir ortam sunabilir" dedi.