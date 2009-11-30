Washington'da dört polis öldürüldü

ABD'nin batısında Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaleti Washington'da saldırgan veya saldırganlarca ateş açılan 4 polisin de öldüğü açıklandı.

Yerel KOMO News, yetkililere dayanarak verdiği haberde Amerikan Hava Kuvvetlerine ait McChord üssü yakınlarındaki Forza Coffee'de üniformaları ve dizüstü bilgisayarlarıyla oturan 4 polisin açılan ateş sonucu öldüğünü duyurması üzerine AP ajansı bunu doğruladı.

Fail veya faillerin bulunması için helikopterler dahil çok sayıda polis birliği alarma geçirildi.

Amerikan Fox News kanalındaki haberde, Parkland'de bir askeri üs yakınlarında 4 polise ateş açan 2 saldırganın kaçtığı belirtilmişti.