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Dünya

WASHINGTON'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ WASHINGTON (A.A)

11 Ocak 2011 00:57

-WASHINGTON'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ WASHINGTON (A.A) - 10.01.2011 - ABD Kongresi üyesi Gabrielle Giffords'a düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle, başkent Washington'da bayraklar yarıya indirildi. ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatıyla, ABD'nin Arizona eyaletinde Kongre üyesi Giffords'un başından vurulması ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı dolayısıyla Beyaz Saray, Kongre binası, Washington Anıtı ve tüm federal kurumlardaki ABD bayrakları yarıya indirildi.  Başkentte, diğer kurumlar ile özel şirketlerin de uygulamaya katılarak, ABD ve kendi kurum bayraklarını yarıya indirdiği görüldü. Sabah saatlerinde de Kongre binasının önünde ABD Başkanı Obama, Kongre üyeleri ve birçok Amerikalıların katılımıyla,kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu. Bu arada, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Giffords'ın eşi Mark Kelly ve saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Christina Taylor Green'in ailesinin yanı sıra, Cumhuriyetçi Partili Arizona senatörleri Jon Kyl ve John McCain'in de aralarında bulunduğu bazı Kongre üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

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