T24 LogoT24 Logo
Dünya

Washington'da anma töreni WASHINGTON (A.A)

10 Kasım 2011 20:59

-Washington'da anma töreni WASHINGTON (A.A) - 10.11.2011 - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 73. yılında ABD'nin başkenti Washington'da da anıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine, Washington Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Timur Söylemez, Büyükelçilik Askeri Ataşeliği yetkilileri ve büyükelçilik personeli katıldı. Tören, büyükelçilik önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Söylemez, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün en büyük mirası olan laik demokratik cumhuriyeti ''Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'' anlayışı içinde ilelebet payidar kılma sorumluluğunu her gün hissettiklerini söyledi. Bu arada, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'deki Türk toplumuna hitaben yayımladığı 10 Kasım mesajında, ebediyete intikalinin 73. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehasıyla önderlik ettiği kurtuluş mücadelemiz neticesinde yalnızca çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmakla kalmamış, sahip olduğu vizyon ve üstün devlet adamlığı vasıfları sayesinde üstlendiği tarihi sorumluluk ve gösterdiği başarılar diğer milletlere de ilham vermiştir'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24