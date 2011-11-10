-Washington'da anma töreni WASHINGTON (A.A) - 10.11.2011 - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 73. yılında ABD'nin başkenti Washington'da da anıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine, Washington Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Timur Söylemez, Büyükelçilik Askeri Ataşeliği yetkilileri ve büyükelçilik personeli katıldı. Tören, büyükelçilik önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Söylemez, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün en büyük mirası olan laik demokratik cumhuriyeti ''Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'' anlayışı içinde ilelebet payidar kılma sorumluluğunu her gün hissettiklerini söyledi. Bu arada, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'deki Türk toplumuna hitaben yayımladığı 10 Kasım mesajında, ebediyete intikalinin 73. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehasıyla önderlik ettiği kurtuluş mücadelemiz neticesinde yalnızca çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmakla kalmamış, sahip olduğu vizyon ve üstün devlet adamlığı vasıfları sayesinde üstlendiği tarihi sorumluluk ve gösterdiği başarılar diğer milletlere de ilham vermiştir'' ifadesini kullandı.