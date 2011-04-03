-WASHINGTON'DA "KURU FASULYE GÜNÜ" WASHINGTON (A.A) - 03.04.2011 - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ilginç bir etkinliğe imza atarak, "Kuru Fasulye Günü"yle hem ABD'deki Türk gençlerine memleketin sıcaklığını ve lezzetini "tattırdı", hem de Ermeni meselesi gibi konularda onları bilgilendirdi. ABD'de yaşayan Türk gençlerine daha çok ulaşmak ve hem büyükelçilik ile gençler hem de gençlerin birbirleriyle aralarında bağı ve diyaloğu güçlendirmek isteyen Büyükelçi Namık Tan ve eşi Fügen Tan, ilginç bir yöntemle başkent Washington'daki Türk ve Türk-Amerikan gençliğini buluşturdu. Büyükelçiliğin tarihi ve gösterişli rezidansına "Kuru Fasulye" yemeye davet edilen gençler, nefis yemek kokularına "hayır" diyemeyerek, etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Büyükelçi Tan, burada gençlere yaptığı konuşmaya, "Evinize hoşgeldiniz" diyerek başladı. Gençlerde Türkiye'nin sıcaklığını ve enerjisini hissettiğini ifade eden Tan, "Sizler bize umut veriyorsunuz. Sizlere geleceğimizi emanet edeceğimizden dolayı rahat uyuyoruz, gururluyuz" dedi. -"ERMENİ MESELESİNİ TARTIŞIP ÖĞRENİN"- Büyükelçi Tan, gençleri cezbetmek için bir yol düşündüklerini, sonunda "Kuru Fasulye"de karar kıldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuru fasulye, bayramlarda, geniş aile yemeklerinde, Türkiye'nin kültüründe önemli yer tutuyor, buradan yola çıktık. Umarım bunu beğenirsiniz. Sizlerden ricam, hissederek yaptığımız faaliyetleri daha çok arkadaşınıza duyurmanız ve kabul ederseniz 'evinizi' ve 'aile büyükleri' olarak bizleri ziyaret etmeniz." Tan, gençleri, ABD ile ilişkilerde zaman zaman "ayak bağı" olan, "Türkiye'nin haksız yere maruz kaldığı" Ermeni meselesi konusunda da tartışıp öğrenmeye çağırdı. ABD'nin eski başkanlarindan Ronald Reagan'in hukuk danışmanı Bruce Fein de gençlere 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarına ilişkin bilgi verdi ve gençlerden önce kendilerini sonra da çevrelerini eğitmelerini istedi. ABD'deki Türklere karşı önyargıları ve bu konuya bakışları kırmak için bunları arkadaşlarıyla konuşmaları ve savunmalarını, anlatmaları gerektiğini belirten Fein, gençlere bu konuda önerilerde bulundu. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Günay Evinch de gençlerin Türk toplumunun faaliyetlerine ve Ermeni iddiaları gibi konulardaki tartışmalara aktif katılımın önemine değindi. "Mini ders"in ardından, gençler, büyükelçiliğin aşçısı tarafından pişirilen ve kokusu her yana yayılan lezzetli kuru fasulye, pilav, turşu ve salata ile aşureye yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin bazıları rezidansın koltuklarına geçerek birbirleriyle sohbet ederken, bazıları konser salonundaki piyanonun başına geçerek "mini resital" sundu.