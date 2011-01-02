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Dünya

Washington'da 11 Eylül paniği

ABD'nin başkenti Washington'da heyacan dolu dakikalar yaşandı. Bir uçakla bağlantı kesilince 11 Eylül saldırıları akıllara geldi

02 Ocak 2011 02:00

T24 - ABD'nin başkenti Washington'da heyacan dolu dakikalar yaşandı. Bir uçakla bağlantı kesilince 11 Eylül saldırıları akıllara geldi ve savaş uçakları havalandı, kongre ve çevresindeki binalar boşaltıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington yakınlarındaki iç hat seferlerine açık havalanına iniş yapan uçaklardan biriyle telsiz bağlantısı geçici olarak kesildi.

Durumun ne olduğunun anlaşılamaması üzerine alarma geçildi. Andrews Hava Üssü'nden 2 adet F-16 uçağı havalandı. Kongre binası da tatil olmasına rağmen alarm verilerek, boşaltıldı.

F-16'lar olay yerine varmadan uçakla tekrar telsiz bağlantısı kuruldu. Uçak havalanına normal inişini gerçekleştirdi.

Yaşanan heyecanlı dakikaların ardından durumun sakin olduğu belirtildi.

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