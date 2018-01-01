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Dünya

“Washington, yeşil ışık yaktı; İsrail, ‘İran’ın Ortadoğu’daki kılıcı’ Süleymani’ye suikast hazırlığında"

ABD'nin 3 yıl önce benzeri bir suikastı engellediği kaydedildi

01 Ocak 2018 22:04

Kuveyt’te Arapça dilinde günlük olarak yayınlanan Al Jarida gazetesi, İsrail’in Devrim Muhafızları’nın en seçkin birimlerinden biri olan Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik bir suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etti. Gazete, 3 yıl önce gerçekleştirilmesi planlanan suikastın ABD tarafından engellendiğini ancak Washington’ın bu kez İsrail’e yeşil ışık yaktığını savundu.

Haaretz’in Al Jarida’dan aktardığı habere göre Washington, “İran’ın Ortadoğu’daki kılıcı” olarak nitelendirilen Süleymani’yi hedef alan, İsrail tertipli bir suikaste 3 yıl önce yeşil ışık yaktı. İsrail’e yakınlığıyla bilinen gazete, iki ülke arasında İranlı komutanın hem İsrail hem de ABD’ye yönelik bir tehdit olduğu konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. 

"ABD ile İsrail 3 yıl önce de anlaştı, Washington son dakikada vazgeçti"

Haberde, İsrail’in 3 yıl önce Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında Süleymani’yi öldürmenin eşiğine geldiği ancak ABD yönetiminin İran yönetimini durumdan haberdar ettiği aktarıldı. Washington’ın Tahran’a haber vermesi sonrasında, İsrail’in Süleymani’yi yakından izlediğinin ortaya çıktığı belirtildi. Al Jarida, olayın ardından İsrailli ve ABD’li istihbarat servisleri arasında keskin bir anlaşmazlık çıktığını da iddialarının arasına ekledi.

Aynı haberi aktaran Times of Israel ise, gazetenin ‘İsrail hakkında mümkün gözükmeyen haberler yayınlamasıyla bilindiği’ notunu düştüğü haberinde Al Jarida’nın Obama yönetimi döneminde suikastı engelleyen Washington’ın bu kez İsrail’e izin verdiğini yazdığını belirtti.

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