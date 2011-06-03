-WASHİNGTON SALİH ÜZERİNDEKİ BASKILARINI ARTIRACAK WASHINGTON (A.A) - 02.06.2011 - Washington yönetiminin, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in koltuğunu bırakması için baskılarını artıracağı bildirildi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney basına yaptığı açıklamada, halen Körfez ülkelerini ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama'nın terörle mücadele danışmanı John Brennan'ın Salih'in üzerindeki baskıların artmasını sağlayacağını belirtti. Carney, Brennan'ın bölgedeki ziyaretinin ana konusunun "ABD'nin Yemen'de gittikçe bozulan durum ile ilgili endişelerini dile getirmek" olduğunu söyledi. Sözcü açıklamasında, Brennan'ın Körfez ülkelerindeki ABD müttefikleriyle, Abdullah Salih'in iktidarı bırakmasını sağlamaya yönelik alınabilecek önlemler konusunu ele aldığını belirtti. ABD, Yemen'deki krizin bitmesini, Salih'in iktidarı, siyasi ve ekonomik reformları yerine getirebilmeleri için muhalefet ve sivil topluma devretmesine bağlıyor. ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yardımıyla KİK tarafından oluşturulan plan, Salih'in kendisi ve yakınları için dokunulmazlık verilmesi karşılığında bir ay içinde iktidarı muhalefetin kuracağı bir uzlaşma hükümetine devretmesini ve 60 gün içerisinde Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngörüyor.