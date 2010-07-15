-WASHINGTON POST'UN İDDİASI WASHINGTON (A.A) - 15.07.2010 - Washington Post gazetesi, İran'ın Amerikan istihbarat örgütü CIA tarafından kaçırıldığını iddia ettiği, İranlı bilim adamı Şehram Emiri'ye, CIA'nın 5 milyon dolar ödediğini ileri sürdü. Gazete'nin internet sitesinde dün akşam yer alan haberde, Emiri'nin bir yıldan uzun bir süreden beri CIA hesabına çalıştığı ve İranlı bilim adamları ile İran'ın nükleer programı konusunda bilgi sahibi kişileri, İran'dan ayrılmaya ikna etmek amacıyla CIA tarafından yürütülen gizli bir program çerçevesinde Emiri'ye 5 milyon dolar ödediği iddialarına yer verildi. Hiçbir gizli bilgiye sahip olmadığını söyleyen Emiri, İran'a döndükten sonra yaptığı açıklamalarda CIA görevlilerince kaçırıldığını ve ABD'de kalması için kendisine 50 milyon dolar teklif edildiğini ileri sürüyor.