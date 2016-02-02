Washington Post'tan Erdoğan'a: Gazetecilik suç değildir!

Amerikan Washington Post gazetesi bugünkü başyazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, Türkiye'de hapisteki tüm gazetecileri serbest bırakmasını istedi. Yazıda, gazeteciliğin suç olmadığı belirtildi ve ""Sayın Erdoğan, Cumhuriyet'ten iki gazeteci dahil, Türkiye'de hapisteki çok sayıda gazeteciyi serbest bırakmalıdır. Bu kişilerin yaptığı sadece gazetecilik faaliyetlerini yerine getirmek ve ifade özgürlüğü hakkını kullanmaktır. Bunlar da suç değildir" denildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Washington Post, Cumhuriyet'in MİT TIR'ları ile ilgili haberi nedeniyle tutuklanan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün sadece gazetecilik faaliyetlerini yerine getirip, ifade özgürlüğü haklarını kullandıklarına dikkat çekti, "Bunlar suç değildir" dedi.

Gazetenin başyazısı, "Türkiye'de atlatma habere ömür boyu hapis istemi" başlığını taşıyor.

Washington Post, Türkiye'de gazetecilerin susturulmak istendiğini, bu yöndeki çabaların yanlış olduğunu vurguluyor.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi'nin despotu olma yolunda bir virajı daha döndü" diyen gazete, bu yorumuna gerekçe olarak Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ayrı ayrı istenen bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezalarını gösteriyor.

Dündar ve Gül için istenen cezaları "şok edici" olarak nitelendiren Washington Post'un başyazısı şu satırlarla sürüyor:

"Bu cezalar, şiddet içeren suçlar için uygun olabilir. Ancak bu örnekte değil... Türkiye Cumhurbaşkanı, gazeteciliği korkunç bir suç yapmakta kararlı görünüyor. Bu süreçte de bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi demokrasiden daha da uzaklaştırıyor, otoriter rejim ve cahillik çukuruna yuvarlıyor.”

Washington Post başyazısında, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı da, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili görüşmede medyaya, ifade özgürlüğüne ve internete yönelik kısıtlamalara ilişkin kaygılarını paylaştığı için alkışlıyor.

Başyazıda, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, 28 Ocak'ta gazeteyi ziyaret ettiğinde sarfettiği şu sözler hatırlatılıyor:

"Özgür ve bağımsız basını olmayan bir ülkenin, kendini övme ve başkalarına birşey öğretme hakkı yoktur. Potansiyelini de hiçbir şekilde gösteremez.

"Gazetecileri yıldırmaya ya da hapsetmeye çalışanlara direnmeli, onlara gazetecilik faaliyetinin, doğruyu bildirmenin suç olmadığını yüksek sesle ve net şekilde söylemeliyiz. Bu bir onur nişanıdır, kamu hizmetidir."

Washington Post başyazısını şu satırlarla noktalıyor:

"Sayın Erdoğan, Cumhuriyet'ten iki gazeteci dahil, Türkiye'de hapisteki çok sayıda gazeteciyi serbest bırakmalıdır. Bu kişilerin yaptığı sadece gazetecilik faaliyetlerini yerine getirmek ve ifade özgürlüğü hakkını kullanmaktır. Bunlar da suç değildir."